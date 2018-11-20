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Бойко и Левочкина исключили из Оппоблока

Вторник, 20 ноября 2018, 09:16
Бойко и Левочкина исключили из Оппоблока

Сопредседатель депутатской фракции парламента "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что из фракции исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Об этом он сказал с трибуны парламента во вторник.

"Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов "Оппозиционного блока" исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича", - сказал нардеп.

Сейчас во фракции остался 41 депутат.

Как ранее сообщала УП, фракция "Оппозиционный блок" состоит из двух больших групп.

Одна часть ориентируется на олигарха Рината Ахметова, другая - на олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главу АП Сергея Левочкина.

Группы рассорились из-за вступления Юрия Бойко в "Оппозиционную платформу - За жизнь" и союз с Вадимом Рабиновичем на президентских и парламентских выборах без официального решения политического совета и съезда "Оппозиционного блока". Таким объединением группа Фирташа-Левочкина хотела продемонстрировать группе Ахметова, что они могут договориться и без их поддержки.

Вместо этого депутаты, которые ориентирующиеся на самого богатого украинца, отказываются поддерживать кандидатуру Бойко, как единого кандидата в президенты.

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Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Оппозиционный блокЛевочкинБойкоВилкул
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