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Під Радою "євробляхи" заблокували дорогу

Вівторок, 20 листопада 2018, 10:43

У столиці під Верховною Радою власники автомобілів з іноземною реєстрацією влаштували акцію і перекрили рух по вулиці Грушевського.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.

Зокрема, під будівлею Верховної Ради присутні близько 200 людей та близько 200 автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували рух по вулиці Грушевського.

 

"Від вулиці Грушевського до Кріпосного провулку, від Кріпосного провулку до Паркової алеї рух ускладнено", - повідомили в поліції.

Лідер руху "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич написав у Facebook,  що акцію "Доступне Розмитнення - Геть Вік з Акцизу" почали по плану в 06:00.

Як повідомляє "Громадське" на акції привезли спалений автомобіль Ярошевича. Раніше він спалив свій Land Rover на знак протесту проти ухвалених законів.

"Дешевше спалити своє авто ніж його купити та розмитнити за прийнятими законами. Як лідер громади, який відповідально ставиться до всіх своїх заяв, в знак протесту спалюю своє авто", - заявив тоді Ярошевич.

 

Поліція Києва повідомила, що понад 800 правоохоронців забезпечують правопорядок під час акцій в урядовому кварталі.

 

"Зважаючи на те, що в урядовому кварталі через проведення заходів ускладнений рух транспорту, просимо водіїв врахувати цю інформацію та обрати інші маршрути слідування", - повідомили в поліції.

 

Рух "АвтоЄвроСила" анонсував всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488.

Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

Як повідомлялося, близько 200 автомобілів на єврономерах перекрили рух по трасі Київ-Одеса.

Українська правда

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Теми: мітингиВерховна Радаавтополіція
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