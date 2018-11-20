Под Радой "евробляхы" заблокировали дорогу
В столице под Верховной Радой владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили акцию и перекрыли движение по улице Грушевского.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
В частности, под зданием Верховной Рады присутствуют около 200 человек и около 200 автомобилей с иностранной регистрацией, которые заблокировали движение по улице Грушевского.
"От улицы Грушевского к Крепостному переулку, от Крепостного переулка до Парковой аллеи движение затруднено", - сообщили в полиции.
Лидер движения "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич написал в Facebook, что акцию "Доступная Растаможка - Прочь Возраст из Акциза" начали по плану в 6:00.
Как сообщает "Громадське" на акцию привезли сожженный автомобиль Ярошевича. Ранее он сжег свой Land Rover в знак протеста против принятых законов.
"Дешевле сжечь свой автомобиль чем его купить и растаможить по принятым законам. Как лидер общины, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свой автомобиль", - заявил тогда Ярошевич.
Полиция Киева сообщила, что более 800 правоохранителей обеспечивают правопорядок во время акций в правительственном квартале.
"Учитывая то, что в правительственном квартале из-за проведения мероприятий затруднено движение транспорта, просим водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования", - сообщили в полиции.
Движение "АвтоЕвроСила" анонсировало всеукраинскую акцию неповиновения из-за нормы закона 8487 и 8488.
В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.
Как сообщалось, около 200 автомобилей на еврономерах перекрыли движение по трассе Киев-Одесса.