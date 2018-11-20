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Под Радой "евробляхы" заблокировали дорогу

Вторник, 20 ноября 2018, 10:43

В столице под Верховной Радой владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили акцию и перекрыли движение по улице Грушевского.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В частности, под зданием Верховной Рады присутствуют около 200 человек и около 200 автомобилей с иностранной регистрацией, которые заблокировали движение по улице Грушевского.

 

"От улицы Грушевского к Крепостному переулку, от Крепостного переулка до Парковой аллеи движение затруднено", - сообщили в полиции.

Лидер движения "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич написал в Facebook, что акцию "Доступная Растаможка - Прочь Возраст из Акциза" начали по плану в 6:00.

Как сообщает "Громадське" на акцию привезли сожженный автомобиль Ярошевича. Ранее он сжег свой Land Rover в знак протеста против принятых законов.

"Дешевле сжечь свой автомобиль чем его купить и растаможить по принятым законам. Как лидер общины, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свой автомобиль", - заявил тогда Ярошевич.

 

Полиция Киева сообщила, что более 800 правоохранителей обеспечивают правопорядок во время акций в правительственном квартале.

 

"Учитывая то, что в правительственном квартале из-за проведения мероприятий затруднено движение транспорта, просим водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования", - сообщили в полиции.

 

Движение "АвтоЕвроСила" анонсировало всеукраинскую акцию неповиновения из-за нормы закона 8487 и 8488.

В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

Как сообщалось, около 200 автомобилей на еврономерах перекрыли движение по трассе Киев-Одесса.

Алена Мазуренко, УП
Темы: митингиВерховная Радаавтополиция
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