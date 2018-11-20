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"Євробляхарі" перекрили трасу Київ-Одеса

Вівторок, 20 листопада 2018, 10:34

Близько двохсот автомобілів на єврономерах частково перекрили рух по Київській трасі, в районі КПП "Дачне" в Одесі.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що учасники акції заблокували по дві смуги в кожному напрямку, вимагаючи накласти вето на законопроекти №8487 і №8488.

"Згідно з цими законами, при вартості автомобілів в 3 тисяч у.о ми повинні платити за розмитнення 3-4 тисячі у.о. Це багато ", - цитує видання власників автомобілів з єврономерами.

 
 

Зазначається, що подібні акції проходять і в інших регіонах України та їх учасники будуть блокувати дороги до виконання вимог.

З 19 на 20 серпня прикордонні переходи "Нова Гута - Нові Яриловичі" заблокували з української сторони власники машин з литовськими номерами.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроект №8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів.

Того ж дня парламент проголосував за законопроект №8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Громадська організація "Авто Євро Сила" запланувала на 20 листопада у 46 містах України початок безстрокової "акції громадської непокори".

Зазначається, що протести триватимуть до "отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема - про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесамітингиавтомитний кодекс
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