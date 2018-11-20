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Підозрюваних у махінаціях керівників "Сумихімпрому" відпустили під заставу

Вівторок, 20 листопада 2018, 11:57

Зарічний райсуд Сум у вівторок зранку обрав комерційному директору та начальнику відділу постачання компанії "Сумихімпром" запобіжний захід у вигляді застави розміром 500 тисяч гривень кожному.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

"Враховуючи тяжкість злочину, прокуратура наполягала на визначенні застави в розмірі 500 тис. грн кожному. Суд погодився з доводами прокурора, визнавши підозру обґрунтованою, та в повному обсязі задовольнив клопотання", - йдеться в повідомленні.

Як уточнила у Facebook речник генпрокурора Лариса Сарган, точний розмір застави - 500 752 гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою).

"Відтак, протягом п’яти днів підозрювані чи інші особи зобов’язані внести понад 1 млн грн на відповідний рахунок. У разі, якщо застава не буде сплачена, буде вирішуватись питання про зміну запобіжного заходу на більш тяжкий", - додають у прокуратурі.

Як повідомлялося, 15 листопада прокуратура Сумської області повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання публічного акціонерного товариства "Сумихімпром".

Зазначається, що в січні-лютому 2018 року в зазначених службових осіб домовилися про хабар для іншої юридичної особи, в якої підозрювані придбали за суттєво завищеною ціною вапно. Вартість товару завищили на понад 3 мільйона гривень.

Українська правда
Теми: криміналСумипромисловість
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