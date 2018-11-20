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Подозреваемых в махинациях руководителей "Сумыхимпрома" отпустили под залог

Вторник, 20 ноября 2018, 11:57

Заречный райсуд Сум во вторник избрал коммерческому директору и начальнику отдела снабжения компании "Сумыхимпром" меру пресечения в виде залога в размере 500 тысяч гривень каждому.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"Учитывая тяжесть преступления, прокуратура настаивала на определении залога в размере 500 тыс. грн каждому. Суд согласился с доводами прокурора, признав подозрение обоснованным, и в полном объеме удовлетворил ходатайство", - говорится в сообщении.

Как уточнила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, точный размер залога - 500 752 гривень.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору).

"Следовательно, в течение пяти дней подозреваемые или другие лица обязаны внести более 1 млн грн на соответствующий счет. В случае, если залог не будет оплачен, будет решаться вопрос об изменении меры пресечения на более жесткую", - добавляют в прокуратуре.

Как сообщалось, 15 ноября прокуратура Сумской области сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения публичного акционерного общества "Сумыхимпром".

Отмечается, что в январе-феврале 2018 года у указанных должностных лиц договорились о взятке для другого юридического лица, у которого подозреваемые приобрели по существенно завышенной цене известь. Стоимость товара завысили более чем 3 миллиона гривень.

Украинская правда
Темы: криминалСумыпромышленность
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