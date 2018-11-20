Нацкорпус обурився через кандидата Кошулинського, адже є Білецький

Партія "Національний корпус" вважає, що рішення націоналістичних сил про підтримку кандидатури Руслана Кошулинського на виборах президента було ухвалене кулуарно.

Відповідну заяву політична сила опублікувала у Facebook.

"Національний корпус" не підтримує рішення представників окремих націоналістичних організацій назвати Руслана Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістичного табору. Рішення про підтримку Кошулинського "націоналістичним рухом" було прийнято кулуарно, без широкого обговорення та всупереч Маніфесту націоналістичних сил", - йдеться в ній.

У партії стверджують, що люди, які поставили свої підписи під документом, "не мають реального авторитету серед мільйонів українських націоналістів".

"Сьогодні Україні потрібні нові лідери, потрібен живий і сучасний націоналізм, головна мета якого – захист своєї країни та кожного українця. Прикладом такого лідера, справжнього захисника своєї країни, є очільник "Національного корпусу" Андрій Білецький", - заявляють націоналісти.

"Саме Андрій Білецький може дати нове, сучасне дихання націоналізму, об’єднати справжні патріотичні сили для захисту людей від зовнішніх і внутрішніх ворогів, припинити війну та відновити справедливість у економічній та соціальній сфері", - наголошують у партії.

Як повідомлялося, раніше частина націоналістичних партій та організацій заявила про підтримку кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського на виборах президента у 2019 році.

Відповідну заяву підписали представники самої "Свободи", а також "Правого сектору", "Організації українських націоналістів", руху "С14" та "Конгресу українських націоналістів".