Націоналісти визначились з кандидатом у президенти

Частина націоналістичних партій та організацій заявила про підтримку кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського на виборах президента у 2019 році.

Відповідну заяву оприлюднила ВО "Свобода".

Крім лідера "свободівців" Олега Тягнибока її підписав голова партії "Правий Сектор" Андрій Тарасенко, очільник Організації українських націоналістів Богдан Червак, лідер руху "С14" Євген Карась та голова Конгресу українських націоналістів Степан Брацюнь.

"Підписанти наголошують: необхідно зупинити наступ реваншистських сил на президентських та парламентських виборах. Саме тому вони підтримують Руслана Кошулинського як кандидата на посаду президента та закликають до цього всіх українців", – кажуть у "Свободі".

Націоналісти вважають, що 2019 рік "буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська Самостійна Соборна Держава, або впаде в провалля реваншу промосковських сил".

Президентські та парламентські вибори підписанти вважають дуже важливими.

"На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля", – підкреслюють вони.

Націоналісти додали, що про підтримку Руслана Кошулинського заявив Провідник Національного Руху "ДІЯ" Дмитро Ярош. Однак його підпису під заявою немає.

Також її не підписав голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

14 жовтня лідер ВО "Свобода" Тягнибок заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах президента, а націоналісти вирішили підтримати Кошулинського.

Заступник голови партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський у минулому скликанні Верховної Ради був віце-спікером. З листопада 2015 року є депутатом Львівської облради.