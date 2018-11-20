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Нацкорпус возмутился из-за кандидата Кошулинского, ведь есть Билецкий

Вторник, 20 ноября 2018, 16:28
Нацкорпус возмутился из-за кандидата Кошулинского, ведь есть Билецкий

Партия "Национальный корпус" считает, что решение националистических сил о поддержке кандидатуры Руслана Кошулинского на выборах президента было принято кулуарно.

Соответствующее заявление политическая сила опубликовала в Facebook.

"Национальный корпус" не поддерживает решение представителей отдельных националистических организаций назвать Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистического лагеря. Решение о поддержке Кошулинского "националистическим движением" было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки Манифесту националистических сил", - говорится в нем.

В партии утверждают, что люди, которые поставили свои подписи под документом, "не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов".

"Сегодня Украине нужны новые лидеры, нужен живой и современный национализм, главная цель которого - защита своей страны и каждого украинца. Примером такого лидера, настоящего защитника своей страны, является глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий", - заявляют националисты.

"Именно Андрей Билецкий может дать новое, современное дыхание национализму, объединить настоящие патриотические силы для защиты людей от внешних и внутренних врагов, прекратить войну и восстановить справедливость в экономической и социальной сфере", - отмечают в партии.

Как сообщалось, ранее часть националистических партий и организаций заявили о поддержке кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского на выборах президента в 2019 году.

Соответствующее заявление подписали представители самой "Свободы", а также "Правого сектора", "Организации украинских националистов", движения "С14" и "Конгресса украинских националистов".

Украинская правда
Темы: националистывиборыпрезидент
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