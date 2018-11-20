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"Євробляхар" наїхав на начальника патрульної поліції Рівненщини

Вівторок, 20 листопада 2018, 17:07
Постраждав начальник управління патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук

Акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації проходять без значних порушень, станом на вечір правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження.

Про це "Українській правді" розповів у вівторок речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"На жаль, не обійшлося без інцидентів. Наприклад на Рівненщині водій наїхав на ногу начальника управління патрульної поліції області", – повідомив Тракало.

За його словами, громадянина доправили до відділку, було встановлено його особу, чоловіка опитали і відпустили. Відкрито кримінальне провадження за 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Речник поліції нагадав, що право на мирний протест – гарантоване Конституцією, водночас за умови, що такий протест не виходить за рамки закону і не порушує права інших людей.

"Наприклад, право на пересування: люди ж їдуть на роботу, поспішають до пологового будинку тощо. Відтак організатори та учасники мають зважати на це і розуміти, що порушення прав інших громадян шляхом блокування транспортних комунікацій підпадає під статтю 279 КК і карається штрафом, виправними роботами, арештом і навіть обмеженням волі", – нагадує Тракало.

За його словами, за такою кваліфікацією вже відкрито кримінальне провадження поліцією Рівненщини.

Речник Нацполіції нагадав, що протестні акції проходять більш ніж у 20 регіонах, включаючи Київ. За приблизними підрахунками, участь у протестах беруть близько 5 тисяч громадян. У зв’язку з цим рух транспорту здебільшого ускладнений на в’їздах/виїздах із великих обласних центрів.

Спостерігається ускладнення руху на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин.

Крім цього біля кордону з Білоруссю в Чернігівській області учасники акцій пропускають легкові авто, однак заблокували проїзд великогабаритного транспорту, там спостерігається велике скупчення вантажівок.

Тракало зазначив, що на ділянках, де ускладнений проїзд транспортних засобів у зв’язку з перекриттям автошляхів, співробітники поліції і патрульної поліції організували рух у реверсному напрямку для проїзду транспортних засобів і уникнення заторів.

Як повідомлялось, рух "АвтоЄвроСила" анонсував всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488.

Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

У Києві під Верховною Радою близько 200 власників автомобілів на єврономерах влаштували акцію і повністю перекрили рух вулицею Грушевського.

Валентина Романенко, УП
Теми: поліціяавто
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