"Евробляхер" наехал на начальника патрульной полиции Ровенской области

Акции протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации проходят без значительных нарушений, по состоянию на вечер правоохранители открыли 2 уголовных производства.

Об этом "Украинской правде" рассказал во вторник спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"К сожалению, не обошлось без инцидентов. Например на Ровенщине водитель наехал на ногу начальника управления патрульной полиции области", - сообщил Тракало.

По его словам, гражданин был доставлен в участок, была установлена ​​его личность, человека опросили и отпустили. Открыто уголовное производство по 345 статье УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Спикер полиции напомнил, что право на мирный протест – гарантировано Конституцией, но при условии, что такой протест не выходит за рамки закона и не нарушает права других людей.

"Например, право на передвижение: люди же едут на работу, спешат в роддом и тому подобное. Поэтому организаторы и участники должны учитывать это и понимать, что нарушение прав других граждан путем блокирования транспортных коммуникаций подпадает под статью 279 УК и карается штрафом, исправительными работами, арестом и даже ограничением свободы", – напоминает Тракало.

По его словам, по такой квалификации уже открыто уголовное производство полицией Ровенской области.

Представитель Нацполиции напомнил, что протестные акции проходят более чем в 20 регионах, включая Киев. По приблизительным подсчетам, участие в протестах принимают около 5 тысяч граждан. В связи с этим движение транспорта по большей части затруднено на въездах/выездах из крупных областных центров.

Наблюдается затруднение движения на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин.

Кроме этого возле границы с Беларусью в Черниговской области участники акций пропускают легковые авто, однако заблокировали проезд крупногабаритного транспорта, там наблюдается большое скопление грузовиков.

Тракало отметил, что на участках, где затруднен проезд транспортных средств в связи с перекрытием дорог, сотрудники полиции и патрульной полиции организовали движение в реверсном направлении для проезда транспортных средств и чтобы избежать пробок.

Как сообщалось, движение "АвтоЕвроСила" анонсировало всеукраинскую акцию неповиновения из-за норм закона 8487 и 8488.

В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей из ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

В Киеве под Верховной Радой около 200 владельцев автомобилей на еврономерах устроили акцию и полностью перекрыли движение по улице Грушевского.