Бізнес дочки губернатора Київщини йде вгору разом із кар’єрою її батька – ЗМІ

Столична компанія "Новітнє обладнання" почала вигравати державні тендери після того, як її співвласницею стала донька нового очільника Київської облдержадміністрації Олександра Терещука.

Про це йдеться у розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За три роки фірма натендерила на майже 140 мільйонів гривень.

Невдовзі після звільнення Терещука з Міністерства внутрішніх справ у 2015 році компанія його доньки Оксани Сорочинської виграла тендер на поставку комп’ютерів Центру обслуговування підрозділів МВС.

Коли Терещука призначили заступником голови Одеської облдержадміністрації, "Новітнє обладнання" почало перемагати на тендерах Одещини.

Зокрема, компанія отримала великі замовлення на створення систем відеоспостереження від порту "Южний", а також Ізмаїльського та Іллічівського морських портів. Тільки з "Южним" фірма натендерила на майже 70 мільйонів гривень.

Журналісти стверджують, що окремі позиції товарів "Новітнє обладнання" продало портам із суттєвою переплатою.

Олександр Терещук заперечує свою причетність до лобіювання інтересів бізнесу доньки.

Паралельно у "Новітнього обладнання" зросли замовлення у Києві. Понад 10 мільйонів гривень фірма отримала за обладнання для відеоспостереження та аудит систем безпеки від "Київ-Дніпровського Міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту".

Це підприємство Міністерства інфраструктури, яке довгий час очолював Володимир Панкратов. Його 21-річний син Євгеній також є співвласником "Новітнього обладнання".

Водночас, автори розслідування підкреслюють, що фактичне місце розташування успішного тендерного бізнесу невідоме.

"За першою адресою, вказаною на сайті фірми, нині лише напівзруйнований будинок, за другою, зазначеною в Держреєстрі, знайти офіс з потрібним номером не вдалося", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що представниця компанії телефоном пообіцяла передати запитання про держзамовлення її власникам, однак за два тижні співробітники "Новітнього обладнання" більше не вийшли на зв’язок.

Донька Терещука Оксана Сорочинська пішла в бізнес у 2015-му – внесла 2 мільйони грн у капітал компанії "Новітнє обладнання". До того Сорочинська була співробітницею ДП МВС "Розвиток", а її чоловік – і досі інспектор з обігу зброї в Нацполіції.

Сам Олександр Терещук понад 30 років працював в правоохоронних органах. На час входження доньки в приватну фірму він керував Головним управлінням МВС у Києві.

На початку 2015 року правоохоронця намагались люструвати, але втрутився особисто президент через нібито необхідність Терещука для обороноздатності країни. Зрештою, з МВС його таки звільнили наприкінці 2015-го.

30 жовтня Петро Порошенко призначив Терещука головою Київської обласної державної адміністрації.