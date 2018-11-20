Бизнес дочери губернатора Киевщины идет вверх вместе с карьерой ее отца – СМИ

Столичная компания "Новейшее оборудование" начала выигрывать государственные тендеры после того, как ее совладельцем стала дочь нового главы Киевской облгосадминистрации Александра Терещука.

Об этом говорится в расследование журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

За три года фирма натендерила почти 140 миллионов гривен.

Вскоре после увольнения Терещука из Министерства внутренних дел в 2015 году компания его дочери Оксаны Сорочинской выиграла тендер на поставку компьютеров Центр обслуживания подразделений МВД.

Когда Терещука назначили заместителем главы Одесской облгосадминистрации, "Новейшее оборудование" начало побеждать на тендерах Одесской области.

В частности, компания получила крупные заказы на создание систем видеонаблюдения от порта "Южный", а также Измаильского и Ильичевского морских портов. Только с "Южным" фирма натендерила почти 70 миллионов гривен.

Журналисты утверждают, что отдельные позиции товаров "Новейшее оборудование" продало портам с существенной переплатой.

Александр Терещук отрицает свою причастность к лоббированию интересов бизнеса дочери.

Параллельно у "Новейшего оборудования" выросли заказы в Киеве. Более 10 миллионов гривен фирма получила за оборудование для видеонаблюдения и аудит систем безопасности от "Киев-Днепровского Межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта".

Это предприятие Министерства инфраструктуры, которое долгое время возглавлял Владимир Панкратов. Его 21-летний сын Евгений также является совладельцем "Новейшего оборудования".

В то же время, авторы расследования подчеркивают, что фактическое местоположение успешного тендерного бизнеса неизвестно.

"По первому адресу, указанному на сайте компании, в настоящее время только полуразрушенный дом, по второму, указанному в Госреестре, найти офис с нужным номером не удалось", – говорится в материале.

Отмечается, что представитель компании по телефону пообещала передать вопрос о госзаказе ее владельцам, однако за две недели сотрудники "Новейшего оборудования" больше не вышли на связь.

Дочь Терещука Оксана Сорочинская пошла в бизнес в 2015-м – внесла 2 миллиона грн в капитал компании "Новейшее оборудование". До этого Сорочинская была сотрудницей ГП МВД "Развитие", а ее муж – до сих пор инспектор по обращению оружия в Нацполиции.

Сам Александр Терещук более 30 лет работал в правоохранительных органах. Во время вхождения дочери в частную фирму он руководил Главным управлением МВД в Киеве.

В начале 2015 года правоохранителя пытались люстрировать, но вмешался лично президент из-за якобы необходимости Терещука для обороноспособности страны. В конце концов, из МВД его уволили в конце 2015 года.

30 октября Петр Порошенко назначил Терещука главой Киевской областной государственной администрации.