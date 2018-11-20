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ООС: Бойовики стріляли поблизу Пісків, втрат немає

Вівторок, 20 листопада 2018, 17:29

Уздовж лінії зіткнення у вівторок було відносно тихо, вогневу активність бойовиків зафіксували лише на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Упродовж доби, станом на 18 годину, уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогнева активність ворога відмічена на Донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", - йдеться у вечірньому зведенні штабу.

Як вказують українські військові, підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.

"Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу ОС не допущено", - додали у прес-центрі.

Українська правда

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Теми: ООСбойові дії
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