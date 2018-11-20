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ООС: Боевики стреляли вблизи Песков, потерь нет

Вторник, 20 ноября 2018, 17:29

Вдоль линии соприкосновения во вторник было относительно тихо, огневую активность боевиков зафиксировали лишь на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение суток, по состоянию на 18 часов, вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага отмечена на Донецком направлении в районе населенного пункта Пески", - говорится в вечерней сводке штаба.

Как указывают украинские военные, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.

"В результате боевых действий потерь среди личного состава ОС не допущено", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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