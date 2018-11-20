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Бразильському бойовику Лусваргі продовжили арешт

Вівторок, 20 листопада 2018, 18:58

Суд продовжив на 2 місяці арешт бразильця Лусваргі, підозрюваного в участі в терористичній організації на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Павлоградського міськрайонного суду.  

"20 листопада 2018 року у судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, а саме до 28 січня 2019 року", - зазначили в суді.

Там додали, що наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню заплановане на 15 січня 2019 року у зв’язку з неможливістю прибуття перекладача у судове засідання в більш близький час.

Як повідомлялося, у жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі у Києві.

Українська правда
Теми: бойові діїсуд
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