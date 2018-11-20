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Бразильскому боевику Лусварги продлили арест

Вторник, 20 ноября 2018, 18:58

Суд продлил на 2 месяца арест бразильца Лусварги, подозреваемого в участии в террористической организации в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского горрайонного суда.

"20 ноября 2018 в судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно - до 28 января 2019 года", - отметили в суде.

Там добавили, что следующее судебное заседание по данному уголовному производству запланировано на 15 января 2019 в связи с невозможностью прибытия переводчика на судебное заседание в более близкий срок.

Как сообщалось, в октябре 2016 г. Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусварги в Киеве.

Украинская правда
Темы: боевые действиясуд
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