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Збірна України в товариському матчі зіграла унічию з Туреччиною в Анталії

Вівторок, 20 листопада 2018, 20:35

Національна збірна України з футболу в завершальному товариському матчі 2018 року зіграла унічию 0:0 з командою Туреччини.

Гра проходила в Анталії 20 листопада.

Після розгромної поразки від Словаччини в Лізі Націй головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко виставив на гру з турками відверто експериментальний склад, який не зіпсував перший тайм і виглядав досить креативно.

Вже на другій хвилині першого тайму Енес Унал пробивав по воротах Андрія Луніна, але м`яч пролетів поруч зі штангою. Десь з хвилини десятої українці вирівняли гру і виглядали цікавіше за суперника. Особливо варто відзначити динамівця Ваталія Миколенка та Олександра Зінченка. Після навісу від Евгенія Коноплянки Ігор Пластун ударом головою пробив вище воріт.

На 19-й хвилині удар Миколенка блокував захисник.

На 24-й хвилині українська команда мала найреальніший шанс забити гол в цій зустрічі. Віктор Коваленко та Віктор Циганков провели чудову комбінацію і останній вийшов сам на сам з воротарем збірної Туреччини, але пробив йому в ноги. Під завершення другого тайму турки забили, але з фолом в атаці, і цей гол був скасований.

У другому таймі на полі була зовсім інша гра і від української команди, і від збірної Туреччини. За 45 хвилин в українців не вийшло жодної атаки, яку б можна було відзначити. Був удар зі штрафного Руслана Малиновського, який без проблем взяв Сінан Болат.

Туреччина домінувала у другому таймі, а на 51-й хвилині господарі також мали 100% шанс відкрити рахунок в матчі. Джангіз Ундер бив з метрів десяти і Лунін реагує на цей удар, вибивши м`яча ногою на кутовий. Пізніше турки забили гол, але знову таки з положення поза грою, і він не був зарахований.

У збірної України у цій грі варто відзначити ще один дебют - на заміну на останні 15 хвилин вийшов форвард "Карпат" 19-річний Мар`ян Швед.

Українська правда
Теми: футбол
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