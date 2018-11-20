Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с Турцией в Анталии

Национальная сборная Украины по футболу в заключительном товарищеском матче 2018 года сыграла вничью 0:0 с командой Турции.

Игра проходила в Анталии 20 ноября.

После разгромного поражения от Словакии в Лиге Наций главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко выставил на игру с турками откровенно экспериментальный состав, который не испортил первый тайм и выглядел довольно креативно.

Уже на второй минуте первого тайма Энес Унал пробивал по воротам Андрея Лунина, но мяч пролетел рядом со штангой. Где-то с минуты десятой украинцы выровняли игру и выглядели интереснее соперника. Особенно стоит отметить динамовца Ваталия Миколенко и Александра Зинченко. После навеса от Евгения Коноплянки Игорь Пластун ударом головой пробил выше ворот.

На 19-й минуте удар Миколенко блокировал защитник.

На 24-й минуте украинская команда имела реальный шанс забить гол в этой встрече. Виктор Коваленко и Виктор Цыганков провели великолепную комбинацию, и последний вышел один на один с вратарем сборной Турции, но пробил ему в ноги. Под конец второго тайма турки забили, но с фолом в атаке, и этот гол был отменен.

Во втором тайме на поле была совершенно другая игра и от украинской команды, и от сборной Турции. 45 минут у украинцев не получилось ни одной атаки, которую можно было отметить. Был удар со штрафного Руслана Малиновского, который без проблем взял Синан Болат.

Турция доминировала во втором тайме, а на 51-й минуте хозяева также имели 100% шанс открыть счет в матче. Джангиз Ундер бил метров с десяти и Лунин реагирует на этот удар, выбив мяч ногой на угловой. Позже турки забили гол, но опять таки, из положения вне игры, и он не был засчитан.

В сборной Украины в этой игре стоит отметить еще один дебют - на замену на последние 15 минут вышел форвард "Карпат" 19-летний Марьян Швед.