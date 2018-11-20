На трасі Київ-Чоп "Євробляхарі" побили поліцейських - НПУ

Під час акції протесту поблизу Рівного між мітингарями та поліцейськими виник конфлікт, у сутичці постраждали двоє поліцейських, а трьох порушників доправили до Рівненського районного відділення поліції.

Про це "Українській правді" розповів у вівторок речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Інцидент стався близько 19:00.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час регулювання патрульним поліцейським дорожнього руху учасники акції відмовилися виконувати його вимоги і один із протестувальників застосував фізичну силу щодо поліцейського, зірвав з нього радіостанцію і жетони. До сутички долучились інші мітингарі, в результаті чого затримано трьох осіб.

"Поліцейські затримали трьох учасників сутички та доставили їх до Рівненського районного відділення для встановлення їх даних. Після надання пояснень їх відпустили", - зазначив Тракало.

Він додав, що двоє патрульних, а саме командир та заступник командира батальйону, отримали забої. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу.

"За фактом насильства щодо працівника правоохороного органу слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Крім того, у поліції проводять службове розслідування щодо правомірності дій працівників поліції щодо мітингувальників", - додав речник Нацполіції.

За його даними, станом на 20:30 рух автодорогою Київ-Чоп у Рівненському районі було розблоковано.

Станом на 21:30 кількість учасників акції в різних регіонах України загалом налічує трохи більше тисячі осіб.

"Ще раз закликаємо учасників акцій не порушувати закон. Поліція має достатньо сил і засобів, аби не лише забезпечити право громадян на мирний протест, а й гарантувати під час таких акцій громадський порядок і не допустити порушення законодавства", - наголосив Тракало.

Рух "АвтоЄвроСила" 20 листопада проводить всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488. Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу.

Ускладнення руху спостерігається на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин.