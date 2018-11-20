На трассе Киев-Чоп "Евробляхеры" побили полицейских - НПУ

Во время акции протеста возле Ровно между митингующими и полицейскими возник конфликт, в результате которого пострадали двое полицейских. Троих нарушителей доставили в Ровенское районное отделение полиции.

Об этом "Украинской правде" рассказал во вторник пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Инцидент произошел около 19:00.

По предварительной информации правоохранителей, при регулировании патрульным полицейским дорожного движения участники акции отказались выполнять его требования, и один из протестующих применил физическую силу в отношении полицейского, сорвал с него радиостанцию и жетоны. К потасовке присоединились другие митингующие, в результате чего были задержаны три человека.

"Полицейские задержали трех участников потасовки и доставили их в Ровенское районное отделение для установления их данных. После дачи объяснений их отпустили", - отметил Тракало.

Он добавил, что двое патрульных, а именно - командир и заместитель командира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

"По факту насилия в отношении работника правоохранительных органов следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Кроме того, в полиции проводят служебное расследование правомерности действий работников полиции по отношению к митингующим", - добавил пресс-секретарь Нацполиции.

По его данным, по состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе было разблокировано.

По состоянию на 21:30 количество участников акции в разных регионах Украины в общем насчитывает чуть более тысячи человек.

"Еще раз призываем участников акций не нарушать закон. Полиция имеет достаточно сил и средств, чтобы не только обеспечить право граждан на мирный протест, но и гарантировать при таких акциях общественный порядок и не допустить нарушения законодательства", - подчеркнул Тракало.

Движение "АвтоЕвроСила" 20 ноября проводит всеукраинскую акцию неповиновения из-за норм законов 8487 и 8488. Наблюдаются осложнения движения на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин.