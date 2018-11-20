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Через акцію "євробляхарів" у 23 населених пунктах ускладнено авторух

Вівторок, 20 листопада 2018, 12:05
Через акцію євробляхарів у 23 населених пунктах ускладнено авторух

Через акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації  у 23 населених пунктах України ускладнено рух автомобільного транспорту.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Станом на 12.00 в місті Київ і на території 19 областей продовжуються акції представників та прихильників громадської організації "Авто Євро Сила", у яких беруть участь понад 5 тисяч осіб", - зазначили у відомстві.

"Під час указаних заходів у 23 населених пунктах обмежується рух автотранспорту", - додали у МВС.

Водночас Укравтодор у Facebook повідомив, що через протести, які супроводжуються перекриттям руху транспорту на автодорогах державного значення, ускладнено рух транспорту у 14 областях України.

Траси перекрили у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях.

Рух "АвтоЄвроСила" анонсував всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488.

Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

Як повідомлялося, близько 200 автомобілів на єврономерах перекрили рух по трасі Київ-Одеса.

У Києві під Верховною Радою близько 200 власників автомобілів на єврономерах влаштували акцію і перекрили рух по вулиці Грушевського.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: автомітингиакціїМВСдороги
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