В поліції назвали причину вибуху на військовому полігоні

Причиною вибуху на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого у вівторок постраждав військовослужбовець, за попередньою інформацією, стала детонація артилерійського снаряду.

Про це речник поліції Рівненської області Антон Греков повідомив у коментарі "Громадському радіо".

"За попередньою інформацією, на рівненському полігоні здетонував артилерійський снаряд. Від його вибуху постраждав один військовий", - сказав він.

Греков додав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Через вибух, що стався на полігоні в Рівненській області 20 листопада близько 14 години, госпіталізували 19-річного військовослужбовця. Він отримав осколкові поранення передпліччя.