В полиции назвали причину взрыва на военном полигоне
Причиной взрыва на Ровенском военном полигоне, в результате которого во вторник пострадал военнослужащий, по предварительной информации, стала детонация артиллерийского снаряда.
Об этом спикер полиции Ровенской области Антон Греков сообщил в комментарии "Громадському радіо".
"По предварительной информации, на ровенском полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. От его взрыва пострадал один военный", - сказал он.
Греков добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Из-за взрыва, произошедшего на полигоне в Ровенской области 20 ноября около 14 часов, госпитализировали 19-летнего военнослужащего. Он получил осколочные ранения предплечья.