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В полиции назвали причину взрыва на военном полигоне

Вторник, 20 ноября 2018, 22:18

Причиной взрыва на Ровенском военном полигоне, в результате которого во вторник пострадал военнослужащий, по предварительной информации, стала детонация артиллерийского снаряда.

Об этом спикер полиции Ровенской области Антон Греков сообщил в комментарии "Громадському радіо".

"По предварительной информации, на ровенском полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. От его взрыва пострадал один военный", - сказал он.

Греков добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Из-за взрыва, произошедшего на полигоне в Ровенской области 20 ноября около 14 часов, госпитализировали 19-летнего военнослужащего. Он получил осколочные ранения предплечья.

Темы: взрывВооруженные силы
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