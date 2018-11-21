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Суд продовжив строк розслідування замаху на Михайлика

Середа, 21 листопада 2018, 02:38

Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"До Київського районного суду Одеси надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя продовжив строк досудового розслідування до 24 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей".

Він отримав тяжке поранення.

25 вересня одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Місцеве видання Думська писало, що затримані - професійні "барсетники", а один із підозрюваних (Герасін) мав стати "злодієм в законі".

27 вересня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на одеського активіста Олега Михайлика.

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Теми: Одесаактивістинападсуд
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