Суд продлил срок расследования покушения на Михайлика

Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Михайлика.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Киевский районный суд Одессы поступило ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения покушения на убийство одесского активиста Олега Михайлика

Рассмотрев ходатайство, судья продлил срок досудебного расследования до 24 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика - общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей".

Он получил тяжелое ранение.

25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика.

Местное издание Думская писало, что задержанные – профессиональные "барсеточники", а один из подозреваемых (Герасин) должен был стать "вором в законе".

27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на одесского активиста Олега Михайлика.

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