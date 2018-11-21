Суд змінив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві журналіста

Соснівський райсуд Черкас змінив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка Вадиму Мельнику "з тримання під вартою із можливістю внесення застави" на "тримання під вартою без такої".

Про це повідомив головуючий суддя Сергій Пироженко під час оголошення ухвали суду, передає "Громадське радіо".

Зазначається, що судове засідання завершилося близько першої ночі 21 листопада.

"Також зачитана суддею ухвала зобов’язує начальника СІЗО, у якому перебуває Мельник, забезпечити йому негайне медичне обстеження і проведення лікування на основі висновку лікарів", - йдеться у повідомленні.

Суд не розглянув клопотання прокуратури щодо залишення під вартою Віктора Горбенка, обвинуваченого у викраденні журналіста Сергієнка.

"Враховуючи те, що на сьогоднішній день у нього відсутній захисник, він відмовився від наданого захисника. Через це суд позбавлений об'єктивної можливості розглянути дане клопотання", - заявив суддя Пироженко.

За його словами, клопотання прокуратури про обрання Горбенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави розглядатимуть 21 листопада о 12:00.

20 листопада заступник керівника Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що за Вадима Мельника внесли заставу у 2 мільйона гривень.

16 листопада суд у Черкасах пом'якшив запобіжний захід Вадиму Мельнику та Віктору Горбенку - з "тримання під вартою" на "тримання під вартою з можливістю внесення застави" (Мельнику - 2 мільйона грн, Горбенку - 800 тисяч грн).

Нагадаємо, журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.

У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.