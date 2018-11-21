Суд изменил меру пресечения обвиняемому в убийстве журналиста

Сосновский райсуд Черкасс изменил меру пресечения обвиняемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику "с содержания под стражей с возможностью внесения залога" на "содержание под стражей без таковой".

Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Пироженко во время оглашения постановления суда, передает "Громадське радіо".

Отмечается, что судебное заседание завершилось около 1:00 21 ноября.

"Также зачитано судьей постановление обязывает начальника СИЗО, в котором находится Мельник, обеспечить ему немедленное медицинское обследование и проведение лечения на основе заключения врачей", - говорится в сообщении.

Суд не рассмотрел ходатайство прокуратуры об оставлении под стражей Виктора Горбенко, обвиняемого в похищении журналиста Сергиенко.

"Учитывая то, что на сегодняшний день у него отсутствует защитник, он отказался от предоставленного защитника. Поэтому суд лишен объективной возможности рассмотреть данное ходатайство", - заявил судья Пироженко.

По его словам, ходатайство прокуратуры об избрании Горбенко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога будут рассматривать 21 ноября в 12:00.

20 ноября заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что за Вадима Мельника внесли залог в 2 миллиона гривен.

16 ноября суд в Черкассах смягчил меру пресечения Вадиму Мельнику и Виктору Горбенко - с "содержания под стражей" на "содержание под стражей с возможностью внесения залога" (Мельнику - 2 миллиона грн, Горбенко - 800 тысяч грн).

Напомним, журналист и общественный активист Василий Сергиенко был похищен в Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.