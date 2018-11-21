Адвокати надали Мюллеру відповіді Трампа на питання у справі РФ

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Середа, 21 листопада 2018, 05:51

Адвокати Дональда Трампа надали спецпрокурору Роберту Мюллеру письмові відповіді президента США на питання про втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

Юристи глави Білого дому заявили, що передали відповіді у вівторок.

За їх словами, відповіді стосуються тем, пов'язаних з РФ, та лише тих подій, які відбувались до того, як Трамп став президентом.

Підкреслюється, що не було відповідей на питання, пов'язані з перебуванням Трампа на посаді президента, та зі звільненням директор ФБР Джеймса Комі нібито для того, щоб завадити розсліжуванню втрачання РФ у вибори 2016 року.

"Команда Мюллера заявила, що прочитає відповіді Трампа, після чого знову звернеться до представників президента у разі виникнення додаткових питань", - зазначив Джуліані.

При цьому він відмовився уточнити кількість запитань Мюллера та зміст відповідей Трампа, сказавши, що вони не містять "нічого дивного" і відповідають публічним заявам Трампа.

Раніше Трамп повідомив, що відповіді на питання Мюллера давав особисто.

"Мені не потрібні юристи для таких відповідей. Юристи потрібні, щоб розібратися з деякими питаннями. Ці ж не були дуже складними", - підкреслив глава Білого дому.

Нагадаємо, американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа.

Росія заперечує втручання у вибори.

Теми: США Трамп
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