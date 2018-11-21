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Адвокаты предоставили Мюллеру ответы Трампа на вопросы по делу РФ

Среда, 21 ноября 2018, 04:41

Адвокаты Дональда Трампа предоставили спецпрокуроры Роберту Мюллеру письменные ответы президента США на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Юристы главы Белого дома заявили, что передали ответы во вторник.

По их словам, ответы касаются тем, связанных с РФ, и только тех событий, которые происходили до того, как Трамп стал президентом.

Подчеркивается, что не было ответов на вопросы, связанных с пребыванием Трампа на посту президента, и с увольнением директора ФБР Джеймса Коми якобы для того, чтобы помешать расследованию вмешательства РФ в выборы 2016 года.

"Команда Мюллера заявила, что прочитает ответы Трампа, после чего снова обратится к представителям президента в случае возникновения дополнительных вопросов", - отметил Джулиани.

При этом он отказался уточнить количество вопросов Мюллера и содержание ответов Трампа, сказав, что они не содержат "ничего странного" и соответствуют публичным заявлениям президента.

Ранее Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.

"Мне не нужны юристы для таких ответов. Юристы нужны, чтобы разобраться с некоторыми вопросами. Эти же не были слишком сложными", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа.

Россия отрицает вмешательство в выборы.

Темы: СШАТрамп
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