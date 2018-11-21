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ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат

Середа, 21 листопада 2018, 06:47

Минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 листопада.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське", - підкреслили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Із мінометів калібру 120 мм окупанти двічі обстріляли позиції ОС поблизу Водяного, що на Приазов'ї. 

"Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, 20 листопада 4 бойовиків знищено та ще 4 - поранено", - йдеться у звіті.

Теми: ООСДонбасбойові дії
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