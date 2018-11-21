ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ОС, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 21 ноября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120 мм оккупанты дважды обстреляли позиции ОС вблизи Водяного, что на Приазовье.

"С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 20 ноября 4 боевиков уничтожено и еще 4 - ранены", - говорится в отчете.