Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом
Середа, 21 листопада 2018, 09:38
Штат Коннектикут став 21 штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це 21 листопада повідомляє Посольство України в США.
Відповідна прокламацію підписав губернатор штату Коннектикут Деніел Меллой.
20 листопада Північна Кароліна також визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Як повідомлялось, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.
Українська правда