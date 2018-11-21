Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом

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Середа, 21 листопада 2018, 10:38

Штат Коннектикут став 21 штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це 21 листопада повідомляє Посольство України в США.

Відповідна прокламацію підписав губернатор штату Коннектикут Деніел Меллой.

20 листопада Північна Кароліна також визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як повідомлялось, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Українська правда
Теми: голодомор США геноцид
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