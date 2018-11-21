Еще один штат США признал Голодомор геноцидом

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Среда, 21 ноября 2018, 10:38

Штат Коннектикут стал 21 штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом 21 ноября сообщает Посольство Украины в США.

Соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Коннектикут Дэниел Мэллой.

20 ноября Северная Каролина также признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Украинская правда
Темы: голодомор США геноцид
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