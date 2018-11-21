Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Среда, 21 ноября 2018, 09:38
Штат Коннектикут стал 21 штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом 21 ноября сообщает Посольство Украины в США.
Соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Коннектикут Дэниел Мэллой.
20 ноября Северная Каролина также признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Украинская правда