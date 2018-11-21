Поплавський користується маєтком і авто, які не декларував

Народний депутат Михайло Поплавський користується представницькими автівками марки Mercedes-Benz і будинком площею понад 1000 кв. м, не відображеними у його деклараціях.

Про це стало відомо під час підготовки розслідування Антона Столярова "ЖК "Ректорський" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Якщо вірити деклараціям депутата і ректора Київського національного університету культури і мистецтв, то він мешкає у скромній 76-метровій квартирі на Позняках. Проте на Instagram-сторінці Поплавського є безліч фото з розкішного заміського будинку.

Автор сюжету встановив, що Поплавський мешкає у Бортничах, у двоповерховому будинку площею 1067,6 кв м із власною сауною та озером.

Площа землі під ним – близько півгектара.

Одна з цих земельних ділянок перебуває в оренді у проректора Київського національного університету культури і мистецтв Наталії Гайсинюк. Решта ділянок і сам будинок записані на її 71-річного батька Анатолія Капелюшного.

Проте місцеві мешканці підтверджують, що фактичним власником цього майна є саме Михайло Поплавський.

Журналісти зафіксували, як вранці звідти виїжджає представницький Mercedes-Benz S500 Long 4Matic (вартістю близько 100 тисяч доларів). Його супроводжує ще один Mercedes-Benz GLS 350.

Обидва авто записані на приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури".

Раніше його бенефіціарами через ТОВ "Укрконцерт" були Михайло Поплавський та його син Олександр, але у 2016 році "співочий ректор" переписав свою частку на Лілію Єременко – заступницю декана Факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.

Першим "Мерседесом" постійно користується сам Поплавський. Зокрема, саме на ньому він приїздить до університету в компліментарному фільмі 2016 року.

І хоча фотографіями цієї машини рясніє Instagram депутата, у деклараціях її нема.

"Усі спроби редакції отримати коментар Михайло Поплавський проігнорував", – пише Bihus.info.

28 листопада Михайлу Поплавському виповниться 69 років. Він не лише понад 20 років очолює університет культури, а й виступає з концертами як співак. Також нардеп написав книгу "Ректор".

Як з'ясувалося, родичі його колег із Верховної Ради змогли придбати квартири у будівлі, збудованій замість гуртожитку й навчальних корпусів Київського національного університету культури і мистецтв.