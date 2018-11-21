Поплавский пользуется имением и авто, которых не декларировал

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Среда, 21 ноября 2018, 11:31
poplavskiy.com

Народный депутат Михаил Поплавский пользуется представительными автомобилями марки Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 кв. м, не отраженным в его декларациях.

Об этом стало известно во время подготовки расследования Антона Столярова "ЖК "Ректорский" для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"..

Если верить декларациям депутата и ректора Киевского национального университета культуры и искусств, то он живет в скромной 76-метровой квартире на Позняках. Однако на Instagram-странице Поплавского есть множество фото из роскошного загородного дома.

 

Автор сюжета установил, что Поплавский живет в Бортничах, в двухэтажном доме площадью 1067,6 кв м с собственной сауной и озером.

Площадь земли под ним – порядка полгектара.

 

Один из этих земельных участков находится в аренде у проректора Киевского национального университета культуры и искусств Натальи Гайсинюк. Остальные участки и сам дом записаны на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного.

Однако местные жители подтверждают, что фактическим владельцем этого имущества является именно Михаил Поплавский.

 

Журналисты зафиксировали, как утром оттуда выезжает представительский Mercedes-Benz S500 Long 4Matic (стоимостью порядка 100 тысяч долларов). Его сопровождает еще один Mercedes-Benz GLS 350.

Оба авто записаны на частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры".

Ранее его бенефициарами через ООО "Укрконцерт" были Михаил Поплавский и его сын Александр, но в 2016 году "поющий ректор" переписал свою долю на Лилию Еременко – замдекана факультета кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств.

Первым "Мерседесом" постоянно пользуется сам Поплавский. В частности, именно на нем он приезжает в университет в комплиментарном фильме 2016 года.

 

И хотя фотографиями этой машины изобилует Instagram депутата, в декларациях ее нет.

"Все попытки редакции получить комментарий Михаил Поплавский проигнорировал", – пишет Bihus.info.

28 ноября Михаилу Поплавскому исполнится 69 лет. Он не только более 20 лет возглавляет университет культуры, но и выступает с концертами как певец. Также нардеп написал книгу "Ректор".

Как выяснилось, родственники его коллег из Верховной Рады смогли приобрести квартиры в здании, построенном вместо общежития и учебных корпусов Киевского национального университета культуры и искусств.

Темы: Поплавский декларации
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