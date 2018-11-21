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Бойовики ОРДО заявили про затримання "диверсанта СБУ"

Середа, 21 листопада 2018, 10:40

Терористи окупованої проросійськими бойовиками території Донецької області заявили, що запобігли зриву "виборів" нового ватажка "республіки" і затримали "диверсанта" Служби безпеки України.

Про це заявив представник так званого "міністерства" Михайло Попов, пише ТАСС.

"В результаті контррозвідувальних заходів попереджена диверсія СБУ, спрямована на зрив виборів голови та депутатів Народної ради", - заявив Попов.

За версією бойовиків 11 листопада в приміщенні однієї з "виборчих дільниць" був затриманий "агент СБУ".

"Агент" нібито хотів передати пристрій із запальною сумішшю члену дільничної комісії, а той повинен був закласти цей пристрій в контейнер з бюлетенями.

"Пристрій з електрозапальником і таймером мав спрацювати після транспортування цього контейнера і інших - з інших виборчих дільниць - до Центрвиборчкому. Згодом почалася б масштабна пожежа, яка могла привести до численних жертв", - пишуть російські ЗМІ.

"Вибуховий пристрій"
скріншот

За словами бойовика, ця "диверсія" свідчить про те, що "київський режим" намагався зірвати псевдовибори в "ДНР".

Як повідомлялося, 11 листопада на окупованій проросійськими бойовиками території України, в ОРДЛО, провели псевдовибори, які не визнають ні Київ, ні Захід.

Головою так званої "ДНР" незаконно "обрали" Дениса Пушиліна, а головою "ЛНР" – Леоніда Пасічника. Сурков одним із перших привітав їх із "перемогою". 

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Українська правда
Теми: СБУДНРРосіяОРДЛО
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