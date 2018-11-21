Бойовики ОРДО заявили про затримання "диверсанта СБУ"

1359 переглядів
Середа, 21 листопада 2018, 11:40

Терористи окупованої проросійськими бойовиками території Донецької області заявили, що запобігли зриву "виборів" нового ватажка "республіки" і затримали "диверсанта" Служби безпеки України.

Про це заявив представник так званого "міністерства" Михайло Попов, пише ТАСС.

"В результаті контррозвідувальних заходів попереджена диверсія СБУ, спрямована на зрив виборів голови та депутатів Народної ради", - заявив Попов.

За версією бойовиків 11 листопада в приміщенні однієї з "виборчих дільниць" був затриманий "агент СБУ".

"Агент" нібито хотів передати пристрій із запальною сумішшю члену дільничної комісії, а той повинен був закласти цей пристрій в контейнер з бюлетенями.

"Пристрій з електрозапальником і таймером мав спрацювати після транспортування цього контейнера і інших - з інших виборчих дільниць - до Центрвиборчкому. Згодом почалася б масштабна пожежа, яка могла привести до численних жертв", - пишуть російські ЗМІ.

"Вибуховий пристрій"
скріншот

За словами бойовика, ця "диверсія" свідчить про те, що "київський режим" намагався зірвати псевдовибори в "ДНР".

Як повідомлялося, 11 листопада на окупованій проросійськими бойовиками території України, в ОРДЛО, провели псевдовибори, які не визнають ні Київ, ні Захід.

Головою так званої "ДНР" незаконно "обрали" Дениса Пушиліна, а головою "ЛНР" – Леоніда Пасічника. Сурков одним із перших привітав їх із "перемогою". 

Читайте також Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

Українська правда
Теми: СБУ ДНР Росія ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
Суд змусив прокуратуру розслідувати, як СБУ перешкоджала журналістам "Схем" 16 листопада 2018, 18:50
СБУ в ході спецоперації затримала бойовика "Оплоту" 16 листопада 2018, 18:33
Співлідерку угорців Закарпаття допитала СБУ за промову про "фашистів" в Україні 16 листопада 2018, 11:03
Усі новини
Головні новини
НАЗК знайшла ознаки незаконного збагачення у нардепа від БПП
Більшість злочинів проти Майдану уже розслідувані – Горбатюк
Поплавський користується маєтком і авто, які не декларував
Протест "євробляхарів": у низці областей досі перекриті дороги
Усі новини
здоров'я

Що лікує йога

дослідження

Нещасливі у коханні? Вчені кажуть, що у цьому винна матір