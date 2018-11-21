Боевики ОРДО заявили о задержании "диверсанта СБУ"

Террористы оккупированной пророссийскими боевиками территории Донецкой области заявили, что предотвратили срыв "выборов" нового главаря "республики" и задержали "диверсанта" Службы безопасности Украины.

Об этом заявил представитель так называемого "министерства" Михаил Попов, пишет ТАСС.

"В результате контрразведывательных мероприятий предотвращена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов главы и депутатов Народного совета", - заявил Попов.

По версии боевиков 11 ноября в помещении одного из "избирательных участков" был задержан "агент СБУ".

"Агент" якобы хотел передать устройство с зажигательной смесью члену участковой комиссии, а тот должен был заложить это устройство в контейнер с бюллетенями.

"Устройство с электровоспламенителем и таймером должно было сработать после транспортировки контейнера и других - с прочих избирательных участков - в Центризбирком. Впоследствии начался бы масштабный пожар, который мог привести к многочисленным жертвам", - пишут российские СМИ.

"Взрывное устройство" скриншот

По словам боевика, эта "диверсия" говорит о том, что "киевский режим" пытался сорвать псевдовыборы в "ДНР".

Как сообщалось, 11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

Главой так называемой "ДНР" незаконно "избрали" Дениса Пушилина, а главой "ЛНР" – Леонида Пасечника. Сурков одним из первых поздравил их с "победой".

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