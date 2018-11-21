Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК знайшла ознаки незаконного збагачення у нардепа від БПП

Середа, 21 листопада 2018, 10:53
НАЗК знайшла ознаки незаконного збагачення у нардепа від БПП

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації виявило ознаки незаконного збагачення народного депутата від БПП Дмитра Голубова.

Про це повідомляє 21 листопада сайт НАЗК.

В агенції зазначають, що Голубов у декларації за 2016 рік задекларував власні та дружини грошові активи на загальну суму в гривневому еквіваленті 14 166 058 гривень, законність походження яких не підтверджено доказами.

Депутат пояснив наявність коштів здійсненням різноманітних операцій з криптовалютою "біткоїн", однак жодних документів, які б підтверджували відповідні факти, не надав.

Зазначається, що обґрунтований висновок щодо нардепа було направлено до Національного антикорупційного бюро.

В НАЗК зазначають, що загалом з початку 2018 року направили до правоохоронних органів 79 обґрунтованих висновків щодо декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та ознак незаконного збагачення.

Дмитро Голубов є главою "Інтернет партії України", у 2014 році обрався до Верховної Ради як мажоритарник від БПП.

15 лютого Голубов взяв на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в привласненні майна.

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
НАЗК
НАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 
Заступник Новікова заявив, що той звільнив його з надуманого приводу
У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: