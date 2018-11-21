НАПК нашла признаки незаконного обогащения у нардепа от БПП

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Среда, 21 ноября 2018, 11:53

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полной проверки декларации выявило признаки незаконного обогащения народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

Об этом сообщает 21 ноября сайт НАПК.

В агентстве отмечают, что Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные и денежные активы жены на общую сумму в гривневом эквиваленте 14 166 058 гривен, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами.

Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой "биткоин", однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.

Отмечается, что обоснованный вывод о нардепа был направлен в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАПК отмечают, что в целом с начала 2018 года направили в правоохранительные органы 79 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и признаков незаконного обогащения.

Дмитрий Голубов является главой "Интернет партии Украины", в 2014 году был избран в Верховную Раду как мажоритарщик от БПП.

15 февраля Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в присвоении имущества.

Украинская правда
Темы: НАПК декларации
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