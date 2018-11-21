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У Раді провалили закон про "миттєвий шлюб" для жителів ОРДЛО

Середа, 21 листопада 2018, 11:13

У Верховній Раді народні депутати не проголосували за законопроект, який дозволяє жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей реєструвати шлюб на підконтрольній Україні території в день подання заяви.

За ухвалення законопроекту №8400 у першому читанні проголосувало всього 192 народних обранця із 226 необхідних.

Після цього спікер парламенту Андрій Парубій спробував повернути документ на доопрацювання до парламентського комітету з питань сім'ї або автору закону, проте і для цього не вистачило голосів у залі.

Тож, після кількох невдалих голосувань, він повідомив, що проект закону відхилено.

У проекті закону №8400, авторства нардепів Ганни Гопко, Оксани Юринець, Павла Кишкаря та Ігоря Артюшенка, пропонувалося внести зміни до деяких законодавчих актів Сімейного кодексу щодо реєстрації шлюбу жителями ОРДЛО.

Зокрема, зазначалося, що державна реєстрація шлюбу для громадян, які проживають на окупованій території України, за їх бажанням проводиться в день подання заяви про реєстрацію шлюбу.

За словами Ганни Гопко, це дозволить спростити процедуру і людям не доведеться двічі перетинати КПВВ та наражатися на небезпеку.

Автори проекту закону повідомляли, що всі пропозиції і зауваження парламентарів будуть внесені у документ під час підготовки до другого читання.

Під час тривалого обговорення більшість нардепів висловили свою підтримку і схвалення зазначеного документу та наголошували на його важливості.

Проте під час самого голосування достатньої кількості голосів за підтримку законопроекту чи хоча б повернення його на доопрацювання не знайшлося.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаОРДЛО
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