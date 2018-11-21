В Раде провалили закон о "мгновенном браке" для жителей ОРДЛО

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Среда, 21 ноября 2018, 12:13

В Верховной Раде народные депутаты не проголосовали за законопроект, который позволяет жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей регистрировать брак на подконтрольной Украине территории в день подачи заявления.

За принятие законопроекта №8400 в первом чтении проголосовало всего 192 народных избранника из 226 необходимых.

После этого спикер парламента Андрей Парубий попытался вернуть документ на доработку в парламентский комитет по вопросам семьи или автору закона, однако и для этого не хватило голосов в зале.

Поэтому, после нескольких неудачных голосований, он сообщил, что проект закона отклонен.

В проекте закона №8400, авторства нардепов Анны Гопко, Оксаны Юринец, Павла Кишкаря и Игоря Артюшенко, предлагалось внести изменения в некоторые законодательные акты Семейного кодекса о регистрации брака жителями ОРДЛО.

В частности, отмечалось, что государственная регистрация брака для граждан, проживающих на оккупированной территории Украины, по их желанию проводится в день подачи заявления о регистрации брака.

По словам Анны Гопко, это позволит упростить процедуру и людям не придется дважды пересекать КПВВ и подвергаться опасности.

Авторы проекта закона сообщали, что все предложения и замечания парламентариев будут внесены в документ при подготовке ко второму чтению.

Во время длительного обсуждения большинство нардепов выразили свою поддержку и одобрение указанного документа и отметили его важность.

Однако во время самого голосования достаточного количества голосов в поддержку законопроекта или хотя бы возврата его на доработку не нашлось.

Яна Миланова, УП
Темы: Верховная Рада ОРДЛО
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