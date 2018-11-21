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НАБУ завело справу про можливе зловживання голови "Ощаду" через дружину Арбузова

Середа, 21 листопада 2018, 11:37

В державному "Ощадбанку" заявили, що до їхніх посадовців і голови правління Андрія Пишного не пред’являли звинувачень в рамках кримінального провадження НАБУ про розтрату коштів.

Про це 21 листопада повідомляє прес-служба державного банку.

У банку зазначають, що кошти, про які йде мова, у формі депозитного вкладу залишила в банку дружина колишнього українського високопосадовця.

"Оприлюднити сумновідоме прізвище клієнтки нам забороняє банківська таємниця", - пояснили у банківській структурі.

Водночас в одному з судових  рішень у справі зазначається, що Печерський райсуд Києва арештував рахунки 23 травня 2014 року.

У той день таке рішення було ухвалене стосовно дружини екс-голови Нацбанку та екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова Ірини. Її чоловіка підозрюють у масштабному заволодінні коштами.

Крім того, згідно з даними судового реєстру, жінка раніше вимагала від суду зобов’язати "Ощадбанк" виконати умови договору №239/К. Саме через цей договір порушили справу проти голови "Ощадбанку".

Зокрема, кошти дружини екс-посадовця арештували в рамках кримінальних проваджень відносно осіб з оточення президента-втікача Віктора Януковича.

В банку пояснили, що з червня 2014 року встановили нульову ставку для всіх арештованих вкладів і повідомили про це вкладників.

Проте у 2017 році дружина Арбузова, як клієнтка "Ощаду", подала через своїх адвокатів цивільний позов до суду про зобов’язання банку донарахувати їй проценти за арештованими вкладами.

Зазначається, що суд першої інстанції відмовив жінці у задоволені позову і вона звернулася в апеляційний суд.

Також адвокат жінки звернувся до НАБУ з заявою про привласнення та розтрату арештованого майна вкладниці службовцями "Ощадбанку", але у відомстві відмовили в порушенні кримінального провадження та внесенні заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після цього адвокати вкладниці оскаржили дії детективів НАБУ і, враховуючи судову практику, суд зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР по факту повідомлення про ймовірне вчинення кримінального правопорушення.

"На сьогодні детективом НАБУ здійснюється перевірка викладених у заяві адвокатів клієнта обставин. НАБУ відкрито справу за фактом, що свідчить про відсутність жодних підстав для притягнення посадовців банку до кримінальної відповідальності", - додали у держбанку.

Раніше повідомлялося, що НАБУ розслідує можливі зловживання голови "Ощадбанку" Пишного. Мова йде про розтрату майна, на яке накладено арешт на суму 34 мільйони 960 тисяч гривень.

Українська правда

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Теми: банкиНАБУгроші
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