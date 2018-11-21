НАБУ завело дело о возможном злоупотреблении главы "Ощада" из-за жены Арбузова

В государственном "Ощадбанке" заявили, что их должностным лицам и председателю правления Андрею Пышному не предъявляли обвинений в рамках уголовного производства НАБУ о растрате средств.

Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба государственного банка.

В банке отмечают, что средства, о которых идет речь, в форме депозитного вклада оставила в банке жена бывшего украинского чиновника.

"Обнародовать печально известную фамилию клиентки нам запрещает банковская тайна", - пояснили в банковской структуре.

В то же время в одном из судебных решений по делу отмечается, что Печерский райсуд Киева арестовал счета 23 мая 2014 года.

В тот день такое решение было принято в отношении жены экс-главы Нацбанка и экс-вице-премьера Сергея Арбузова Ирины. Ее мужа подозревают в масштабном завладении средствами.

Кроме того, согласно данным судебного реестра, женщина ранее требовала от суда обязать "Ощадбанк" выполнить условия договора №239/К. Именно через этот договор возбудили дело против председателя "Ощадбанка".

Средства жены экс-чиновника арестовали в рамках уголовных производств в отношении лиц из окружения беглого президента Виктора Януковича.

В банке объяснили, что с июня 2014 года установили нулевую ставку для всех арестованных вкладов и сообщили об этом вкладчикам.

Однако в 2017 году жена Арбузова, как клиентка "Ощада", подала через своих адвокатов гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить ей проценты за арестованными вкладами.

Отмечается, что суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска и она обратилась в апелляционный суд.

Также адвокат женщины обратился в НАБУ с заявлением о присвоении и растрате арестованного имущества вкладчицы служащими "Ощадбанка", но в ведомстве отказали в возбуждении уголовного производства и внесении заявления в Единый реестр досудебных расследований.

После этого адвокаты вкладчицы обжаловали действия детективов НАБУ и, учитывая судебную практику, суд обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР по факту сообщения о возможном совершении уголовного преступления.

"На сегодня детективом НАБУ осуществляется проверка изложенных в заявлении адвокатов клиента обстоятельств. НАБУ открыто дело по факту, что свидетельствует об отсутствии никаких оснований для привлечения должностных лиц банка к уголовной ответственности", - добавили в госбанке.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует возможные злоупотребления главы "Ощадбанка" Пышного. Речь идет о растрате имущества, на которое наложен арест на сумму 34 миллиона 960 тысяч гривен.