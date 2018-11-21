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Гройсман хоче підсвітити дітей на дорозі

Середа, 21 листопада 2018, 12:48

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури розглянути забезпечення дітей світловідбивачами, щоб їх помічали на дорогах у вечірній час.

Про це він заявив 21 листопада під час засідання Кабміну, повідомляє "Інтерфакс".

"Я б хотів сьогодні вийти з ініціативою і доручити Міністерству інфраструктури, щоб ми подумали, яким чином ми можемо забезпечити дітей такими спеціальними засобами світловідбивними, щоб їх було помітно у вечірній час", - сказав прем’єр.

За його словами, в Україні  вже темніє рано і необхідно подбати про те, щоб діти були помітні для водіїв.

"Давайте зробимо спеціальні набори, забезпечимо дітей в школах і думаю, що це буде наш внесок у безпеку. Тому, будь ласка, опрацюйте, внесіть пропозиції з цього приводу", - додав він.

Також Гройсман заявив про обов'язкове носіння світловідбивних засобів у вечірній час.

Як повідомлялося, у 2019 році з державного бюджету на ремонти доріг буде виділено 55 млрд грн, з них 17 млрд – на місцеві шляхи.

Теми: Гройсмандорогидіти
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