Гройсман хочет подсветить детей на дороге

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры рассмотреть обеспечения детей светоотражателями, чтобы их замечали на дорогах в вечернее время.

Об этом он заявил 21 ноября во время заседания Кабмина, сообщает "Интерфакс".

"Я бы хотел сегодня выйти с инициативой и поручить Министерству инфраструктуры, чтобы мы подумали, каким образом мы можем обеспечить детей такими специальными средствами светоотражающими, чтобы их было заметно в вечернее время", - сказал премьер.

По его словам, в Украине уже темнеет рано и необходимо позаботиться о том, чтобы дети были заметны для водителей.

"Давайте сделаем специальные наборы, обеспечим детей в школах и думаю, что это будет наш вклад в безопасность. Поэтому, пожалуйста, проработайте, внесите предложения по этому поводу", - добавил он.

Также Гройсман заявил об обязательном ношении светоотражающих средств в вечернее время.

Как сообщалось, в 2019 году из государственного бюджета на ремонт дорог будет выделено 55 млрд грн, из них 17 млрд - на местные пути.