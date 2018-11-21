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"Євробляхарі" призупиняють акцію протесту і розблоковують дороги

Середа, 21 листопада 2018, 13:56
Євробляхарі призупиняють акцію протесту і розблоковують дороги

Рух "АвтоЄвроСила" оголосив, що на 2 дні призупиняє акцію протесту водіїв на єврономерах, але продовжить боротьбу.

Відповідну заяву оголосив біля будівлі Верховної Ради один з керівників руху Олег Ярошевич.

За його словами, нинішній формат більше не актуальний.

"Сьогодні офіційно акцію громадської непокори щодо прийняття закону 8487 під стінами Верховної Ради і по всій України ми призупиняємо. Ми маємо переформатуватися і прийняти нове рішення і новий план дій", – сказав Ярошевич.

"Хочу звернутися до всіх членів АвтоЄвроСили, які сьогодні приймали участь у євро акції, подякувати кожному. Стояти вже тут смислу немає. Немає смислу стояти і в областях на дорогах і на кордонах", - додав він.

Ярошевич зазначив, що учасники акції не мають на меті конфліктувати з поліцією та заявив, що станом на 21 листопада "жодна траса не перекривалася, там обмежувався рух".

За його словами, протестувальники залишаються в правовому полі.

Ще один очільник акції протесту "євробляхарів" Олександр Чернявський зазначив, що після того, як "Верховна Рада показала, хто вона насправді", водії чекатимуть рішення президента Петра Порошенка.

Вони вимагатимуть від глави держави ветувати цей закон і повернути його в парламент.

"Ми всім вам повідомимо, коли буде наступна акція і продовжиться боротьба", – запевнив він протестувальників.

Раніше у середу Національна поліція закликала водіїв не розмитнених авто розблокувати дороги і проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

"В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій – до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи поліцейського примусу", – йшлося в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері заявив, що силовиками "прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів".

Напередодні рух "АвтоЄвроСила" оголосив всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488.

Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: акції
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