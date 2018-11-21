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"Евробляхеры" приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги

Среда, 21 ноября 2018, 13:56
Евробляхеры приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги

Движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Соответствующее заявление огласил возле здания Верховной Рады один из руководителей движения Олег Ярошевич.

По его словам, нынешний формат больше не актуален.

"Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона 8487 под стенами Верховной Рады и по всей Украине мы приостанавливаем. Мы будем переформатироваться и принять новое решение и новый план действий", - сказал Ярошевич.

"Хочу обратиться ко всем членам "АвтоЕвроСилы", которые сегодня принимали участие в евроакции, поблагодарить каждого. Стоять уже здесь смысла нет. Нет смысла стоять и в областях на дорогах и на границах", - добавил он.

Ярошевич отметил, что участники акции не имеют целью конфликтовать с полицией и заявил, что по состоянию на 21 ноября "ни одна трасса не перекрывалась, там ограничивалось движение".

По его словам, протестующие остаются в правовом поле.

Еще один из лидеров акции протеста "евробляхеров" Александр Чернявский отметил, что после того, как "Верховная Рада показала, кто она на самом деле", водители будут ждать решения президента Петра Порошенко.

Они будут требовать от главы государства ветировать этот закон и вернуть его в парламент.

"Мы всем вам сообщим, когда будет следующая акция и продлится борьба", - заверил он протестующих.

Ранее в среду Национальная полиция призвала водителей не растаможенных авто разблокировать дороги и проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан.

"В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций – к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры полицейского принуждения", - говорилось в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что силовиками "принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог".

Накануне движение "АвтоЕвроСила" анонсировало всеукраинскую акцию неповиновения через нормы закона 8487 и 8488.

В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: акции
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