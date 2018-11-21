Поліція просить "євробляхарів" розблокувати дороги по-хорошому
Поліція закликає водіїв не розмитнених авто розблокувати дороги і проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в середу.
"В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій – до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи поліцейського примусу", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на середу поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.
Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.
Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері заявляє, що "ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших".
"Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори – жорстко", – пише також Аваков.
Ліберальна лояльність до «євробляхерів» закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 21, 2018
Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів.
Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори - жорстко https://t.co/A1MeZYm7wt
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