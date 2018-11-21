Поліція закликає водіїв не розмитнених авто розблокувати дороги і проводити акції протесту в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в середу.

"В разі подальших спроб блокування транспортних комунікацій – до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи поліцейського примусу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на середу поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері заявляє, що "ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших".

"Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори – жорстко", – пише також Аваков.

Ліберальна лояльність до «євробляхерів» закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших.

Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів.

Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори - жорстко https://t.co/A1MeZYm7wt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 21, 2018

На уточнююче запитання "Української правди", ким прийнято вказане рішення, директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко зазначив: "Керівництвом Нацполіції та МВС, рішення прийнято відповідно до закону".

Як повідомлялось, 21 листопада, у низці регіонів України тривають масові акції протесту водіїв транспортних засобів на єврономерах.

За попередніми підрахунками правоохоронців, станом на ранок загальна кількість учасників загалом по країні становила понад тисячу осіб.

Найбільша кількість зафіксована у Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто).

Рух на автошляхах, через блокування доріг водіями не розмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у 7 регіонах України: Волинській (с. Княгиніно, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП "Яриловичі, траса М-01).

Національна поліція неодноразово наголошувала: кожен громадянин має гарантоване Конституцією право на мирний протест, водночас обов’язком органів державної влади, зокрема Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів.

Зокрема, їхнього права на вільне пересування.

Нагадаємо, рух "АвтоЄвроСила" 20 листопада розпочав всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488. Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу.

20 листопада ускладнення руху спостерігалось на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин.

На трасі Київ-Чоп "євробляхарі" побили поліцейських.