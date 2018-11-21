Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман хоче офіційно призначити двох міністрів

Середа, 21 листопада 2018, 14:49
Гройсман хоче офіційно призначити двох міністрів

Прем'єр-міністр пропонує Верховній Раді затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України і призначити Ірину Фріз на посаду міністра України у справах ветеранів.

Про це 21 листопада повідомляє департамент інформації та комунікацій Кабінету міністрів.

Зазначається, що рішення стосовно Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра фінансів, Гройсман прийняв за підсумками консультацій з парламентською коаліцією.

 
Оксана Маркарова

У червні 2018 року кабмін призначив Маркарову на посаду виконуючого обов'язки міністрів фінансів, до цього вона кілька років була першим заступником.

До призначення на посаду Маркарова 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ в якості Голови правління - Президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест. 

"Також прем'єр запропонував призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, міністром України у справах ветеранів", - повідомили у відомстві.

 
Ірина Фріз

Раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.

У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.

Крім того Гройсман запропонував розглянути у Раді подану раніше заяву Тараса Кутового про звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Читайте також: #УрядГройсмана-3. Прем'єр і його "малий Кабмін"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманМінфінВерховна РадаКабінет міністрівпрем'єр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: