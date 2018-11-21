Гройсман хоче офіційно призначити двох міністрів

Прем'єр-міністр пропонує Верховній Раді затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України і призначити Ірину Фріз на посаду міністра України у справах ветеранів.

Про це 21 листопада повідомляє департамент інформації та комунікацій Кабінету міністрів.

Зазначається, що рішення стосовно Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра фінансів, Гройсман прийняв за підсумками консультацій з парламентською коаліцією.

Оксана Маркарова

У червні 2018 року кабмін призначив Маркарову на посаду виконуючого обов'язки міністрів фінансів, до цього вона кілька років була першим заступником.

До призначення на посаду Маркарова 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ в якості Голови правління - Президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест.

"Також прем'єр запропонував призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, міністром України у справах ветеранів", - повідомили у відомстві.

Ірина Фріз

Раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.

У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.

Крім того Гройсман запропонував розглянути у Раді подану раніше заяву Тараса Кутового про звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.

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